Stack City è un gioco di fusione in cui puoi creare la tua città impilando impalcature, negozi ed edifici! Goditi la libertà di progettare la tua città ideale e osserva come ogni edificio genera denaro per permetterti di esplorare nuove terre e acquistare più impalcature! Basta trascinare e rilasciare le impalcature sulla griglia e impilarle per creare edifici più alti. Tieni d'occhio che alcuni quadrati sono codificati a colori, quindi puoi costruire solo qualcosa dello stesso colore! Puoi costruire la tua città stack?

Sito web:poki.com

