Cookin' Truck è un gioco gestionale di cucina creato da Spirkop. Hai mai desiderato gestire il tuo camion di cibo? Allora Cookin' Truck è il gioco che fa per te! Rifornisci il tuo camion e aggiungi ricette per attirare il maggior numero possibile di clienti e vendite. Ma fa attenzione! Dovrai gestire saggiamente il cibo, i soldi e il tempo. Fai in modo che le persone tornino per saperne di più e rimarrai in affari! Se gestisci male il tuo inventario, i tuoi giorni di cucina potrebbero finire! Controlli: Mouse: fai clic per giocare Informazioni sul creatore: Cookin' Truck è stato creato da Spirkop con sede in Francia.

Sito web:poki.com

