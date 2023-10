Circoroid è un avvincente gioco di abilità creato da Big Frost Games. Il tuo obiettivo è semplice: distruggere quanti più asteroidi possibile! Ma attenzione! Dovrai attraversare il cerchio per mirare ai tuoi obiettivi. Lascia che un asteroide esca dalla tua orbita e il gioco è finito! Avanza da un livello all'altro per sbloccare gli aggiornamenti. Gioca a Circoroid su Poki e rivendica la tua posizione di padrone dello spazio! Controlli: Mouse: fai clic e trascina per spostarti Informazioni sul creatore: Circoroid è stato creato da Big Frost Games dalla Malesia. Sono anche i creatori di Smashy Duo.

Sito web:poki.com

