Screw Factory è un gioco di simulazione in cui scateni il tuo tuttofare o una tuttofare. Usa uno degli strumenti all'interno del tuo kit di strumenti per assemblare vari oggetti e macchine. Ci sono tantissimi oggetti tra cui scegliere, come giocattoli, mobili, automobili, dispositivi elettronici e molto altro! Man mano che avanzi nel gioco, sbloccherai aggiornamenti, nuovi strumenti e nuovi oggetti. Fai attenzione a non stringere troppo le viti, altrimenti perderai guadagni. Riuscirai ad assemblare tutti gli oggetti che questo avvincente gioco ha da offrire? Assembla gli oggetti tenendo premuto il pulsante designato. Screw - Tasto Spazio Screw Factory è stato creato da Fomo Games. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Doctor Hero, Woodcraft, Perfect Peel e Cookie Master su Poki!

Sito web:poki.com

