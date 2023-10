Doctor Hero è un gioco di chirurgia in cui inizi come stagista medico in un ospedale e sali di livello fino a diventare medico o chirurgo. Diagnostica i tuoi pazienti, esamina i loro arti, individua i loro disturbi e malattie, operali e alla fine diventa il chirurgo di maggior successo al mondo! Sei pronto a curare il mondo, Dottor Hero? Usa gli strumenti medici usando il pulsante sinistro del mouse. Trascina e sposta il cursore quando richiesto. Usa: pulsante sinistro del mouse Doctor Hero è stato creato da FOMO Games. Gioca gratuitamente agli altri giochi di simulazione su Poki: Perfect Peel, Screw Factory, Cookie Master e Woodcraft.

