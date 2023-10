Hospital Stories: Doctor Soccer è un divertente gioco di simulazione in cui lavori nell'infermeria di una squadra di calcio e operi sui membri della tua squadra. Hai sempre desiderato essere un dottore pazzo? Allora tuffati in questo gioco e goditi la ridicola serie di minigiochi in cui dovrai affrontare le condizioni mediche esagerate di una squadra eccentrica e dei suoi cari. Rattoppa ferite, rimuovi oggetti, fai scoppiare brufoli, colpisci cicatrici con salsicce (?) e altro ancora. Riuscirai a completare tutti i livelli? Il giuramento di Ippocrate non è mai stato così compromesso. Usa il mouse o il dito per interagire con il paziente o utilizzare uno qualsiasi degli strumenti medici. Storie ospedaliere: Doctor Soccer è stato creato da WeDoYouPlay. Gioca agli altri loro giochi creativi e divertenti su Poki: Hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji e Sugar Eyes Puoi giocare a Hospital Stories: Doctor Soccer sul tuo browser o sul dispositivo mobile senza installare o scaricare nulla gratuitamente su Poki.

