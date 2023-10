The Secret of Tetrapylae è un classico gioco punta e clicca in cui verrai portato in un'avventura misteriosa attraverso la città medievale di Tetrapylae. Presta attenzione a ciò che ti circonda e segui la storia del gioco per scoprire il segreto di Tetrapylae. Ma fa attenzione! Alcune cose non sono quello che sembrano e potresti dover fare qualche passo indietro per continuare il tuo viaggio in avanti. Controlli: Mouse: fare clic Informazioni sul creatore: Il Segreto di Tetrapylae viene creato da Ludivorus.

Sito web:poki.com

