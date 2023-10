Finger Cook è un gioco di cucina punta e clicca in cui impari a cuocere una torta di carote! Finger Cook è stato creato da Functu. In Finger Cook sei lo chef e prepari una torta di carote basata su una vera ricetta. Assicurati di seguire tutti i passaggi nell'ordine giusto e prepara la torta di carote più deliziosa. Le azioni che devi eseguire sono visualizzate nella parte superiore dello schermo. Nella parte inferiore è presente un timer. Assicurati di seguire tutti i passaggi abbastanza velocemente per ottenere una valutazione a 3 stelle! Una volta completata, riceverai la ricetta così potrai provare a cuocere una vera torta di carote! Controlli: clic del mouse - azioneInformazioni sul creatore: Finger Cook è stato creato da Functu.

