kORi WALk è un gioco di abilità rompicapo in cui cerchi di rimanere in piedi su una piattaforma insidiosa con un pericoloso specchio d'acqua. Per controllare i tuoi arti, devi usare il cursore come una fionda. Fai clic e trascina il mouse per tirarti indietro e rilascia per lanciare in avanti le tue stupide gambe flosce. Fai attenzione a quale gamba stai lanciando, altrimenti potresti cadere in acqua e perdere la partita. Supera tutti i tipi di buchi corti e ampi senza toccare l'acqua, colpisci le bandiere per attivare i checkpoint e raccogli deliziose carote lungo il percorso per confrontare i punteggi con i tuoi amici. Non dimenticare di condividere kORi WALk con i tuoi amici in modo da poter confrontare i tuoi punteggi! Muovi: fai clic, trascina e rilascia il pulsante sinistro del mouse per lanciare il personaggio kORi WALk è creato da Korigame. Questo è il loro primo gioco su Poki: Climb Fling Puoi giocare a kORi WALk gratuitamente su Poki.kORi WALk può essere giocato sul tuo computer.

Sito web:poki.com

