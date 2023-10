MicroWars è un gioco di strategia in cui combatti per il controllo della mappa. Invia le tue truppe alle basi per attaccarle e cercare di prenderne il controllo. Le basi che controlli generano truppe straordinarie, quindi più basi controlli, più potere hai. Le mappe contengono varie basi neutrali. Sei pronto a conquistare più velocemente di quanto il tuo nemico ti conquista? MicroWars è creato da Okashi Games. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a MicroWars gratuitamente su Poki. Puoi giocare a MicroWars sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

