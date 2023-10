Day of Meat: Radiation è un gioco di difesa della torre inattivo sul rimanere in vita in una terra desolata post-apocalittica. Dopo che il pianeta è stato distrutto da un evento apocalittico, i mostri radioattivi hanno iniziato a seminare il caos. È tuo dovere proteggere te stesso e la tua base dalle ondate di mostri spaventosi che ti attaccano. La tua base sparerà automaticamente a ogni nemico, ma il tuo compito è ricercare e potenziare la base in modo efficiente senza essere sopraffatto dalle orde. Scopri e potenzia nuove armi, strutture, proiettili, rigenerazione della salute, poteri unici e sorprendenti e molto altro! Fai attenzione al fatto che gli aggiornamenti che applichi nel Laboratorio saranno permanenti. Quindi mantieni un buon equilibrio tra ricerca in tempo reale e aggiornamenti di laboratorio e assicurati di accelerare il gioco ogni volta che è necessario. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici per vedere chi può rimanere in vita più a lungo! Fai clic o tocca un aggiornamento nella parte inferiore dello schermo. Se il pulsante è verde, hai fondi sufficienti per ricercarlo. Se è rosso, devi conservarne dell'altro. Day of Meat è stato creato da Lampogolovii. Gioca al loro altro gioco sparatutto inattivo su Poki: Day of Meat! Puoi giocare a Day of Meat: Radiation gratuitamente su Poki. Day of Meat: Radiation può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

