Day of Meat è un gioco di difesa della torre inattivo creato da Lampogolovii. Una misteriosa cometa ha appena colpito il pianeta e, per coincidenza, mostri assetati di sangue hanno iniziato ad apparire. Quindi armati e preparati a proteggerti dalle ondate di mostri spaventosi che ti attaccano. Il nostro eroe si occuperà di sparare mentre tu gestisci le difese. Scopri e potenzia nuove armi, strutture, proiettili, rigenerazione della salute, poteri unici e sorprendenti e molto altro! Fai attenzione al fatto che gli aggiornamenti che applichi nel Laboratorio saranno permanenti. Suggerimento da professionista: puoi utilizzare l'interruttore in alto a sinistra per velocizzare il gioco! Il mondo ha bisogno di te, quindi preparati a ricercare ed eliminare! Fai clic o tocca un aggiornamento nella parte inferiore dello schermo per ricercarlo. Se il pulsante è verde, hai fondi sufficienti per ricercarlo. Se è rosso, devi salvarne un po' di più. Il gioco si occuperà delle riprese per te. Day of Meat è stato creato da Lampogolovii. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

