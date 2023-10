Klung è un gioco arcade in cui devi guidare un personaggio a forma di cubo attraverso livelli pieni di ostacoli usando i suoi arti appiccicosi. Se hai amato Spiderman, allora puoi essere la sua versione più carina e agile in questo gioco. Salta, dondola, lancia e supera tutti i livelli pieni di spuntoni come una leggenda assoluta. Sai come si dice "I muri hanno orecchie"? Qui le pareti hanno personalità! Noterai che ti fanno l'occhiolino e ti mostrano un po' d'amore mentre ti appoggi a loro per supporto. Quindi vai avanti e continua a oscillare come un boss! Non dimenticare di condividere il tuo punteggio più alto con i tuoi amici per mostrare loro che puoi superare il loro! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse o il dito per restare attaccato a una superficie. Rilascialo per lasciar andare. Risciacqua e ripeti velocemente per andare avanti più velocemente. Se vuoi muoverti più velocemente, lascia andare la superficie il prima possibile e attacca rapidamente a quella successiva. Klung è creato da havana24. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Klung gratuitamente su Poki. Klung è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Klung. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.