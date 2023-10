Brain Quiz 3D è un divertente puzzle game in cui metti alla prova le tue abilità logiche. Pensa fuori dagli schemi e non dimenticare le domande trabocchetto! I livelli del gioco sono progettati per sfidare il tuo ingegno in modo carino ed elegante. Usa il mouse/trackpad per seguire le istruzioni del gioco e risolvere il puzzle. Brain Quiz 3D è creato da KasSanity, con sede in Canada. Sono anche i creatori di KnockOff, Dashy Square e altro ancora!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Brain Quiz 3D. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.