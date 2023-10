Distruggi, lancia e sfreccia verso la vittoria in Car Simulator Arena! Questo gioco di corse 3D ti consente di guidare auto esotiche, coupé classiche, autobus e monster truck. In Free Roam puoi colpire palline, saltare da rampe e schiantarti contro altre auto. Nella modalità Derby, devi schivare gli avversari per vincere!

Sito web:poki.com

