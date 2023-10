Hole N' Fun è un gioco di guida automobilistica e di acrobazie in cui lanci i robot nelle buche per raccogliere punti. Non lasciarti ingannare dallo stile carino della tua auto, ha molta potenza racchiusa! Usa il tuo gancio, la spinta e il potere della fisica andando alla deriva. Quanti punti riuscirai a ottenere in questa avventura automobilistica colorata e ricca di azione? Usa la tua auto per far entrare i robot nelle buche. Accelera - Aggancio W/S - Pulsante sinistro del mouse Boost - Pulsante destro del mouse Drift - Shift sinistro Salta - SpaceHole N' Fun è stato creato da KellyRayJ. Dai un'occhiata al loro altro gioco Chicken Sword: Ninja Master su Poki!

Sito web:poki.com

