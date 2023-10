Ground Digger è un gioco arcade casual sviluppato da IP Zlata Roshchina. Possiedi una società di scavi in ​​questo gioco e tutte le ricchezze sono tue. Estrai e scava in profondità nella terra per scoprire pezzi d'oro, gemme preziose e vari tipi di minerali. Aggiorna i tuoi strumenti e vai ancora più in profondità, dove si trovano le ricchezze più rare e preziose. Ci sono molte sorprese in questo concerto e tutto ciò che devi fare è scavare. Seleziona uno dei tre percorsi per scoprire tutte le ricchezze nascoste sotto. Scava: fai clic con il pulsante sinistro del mouse. Ground Digger è creato da IP Zlata Roshchina. Hanno un simpatico platform arcade su Poki: Sweet Run.

Sito web:poki.com

