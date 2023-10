Hipster vs Rockers è un gioco di vestire in cui puoi scegliere di vestire gli hipster o i rocker! Non dimenticare di scattare una foto alla fine. Informazioni sul creatore: Hipster vs Rockers è stato creato da Go Panda Games. Questo è il loro quinto gioco su Poki dopo Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery e Creative Puzzle!

