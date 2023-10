Solo uno? è un fantastico gioco di abilità in cui devi mirare e lanciare la palla in una tazza per procedere al livello successivo. Più muri usi per far rimbalzare la palla, più alto sarà il tuo punteggio combo! In uno solo? su Poki i livelli diventano sempre più difficili con sempre più ostacoli, quindi fai attenzione perché hai solo una vita con cui giocare! Il gioco è sviluppato come gioco HTML5, il che significa che puoi giocare a Just One? sia sul browser desktop che su quello mobile! Controlli: Spara: trascina e fai clic con il mouse Informazioni sul creatore: QKY games è il creatore di questo avvincente gioco. Sono anche i creatori di Stickjet Challenge su Poki.

Sito web:poki.com

