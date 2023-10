Ti sei mai chiesto come sarebbe vagare per la foresta nei panni di un cervo da dieci punti o di una cerva che si muove velocemente? Mostra le tue corna in Deer Simulator, un gioco in cui cammini per il mondo nei panni di un cervo. Sfortunatamente, devi stare attento agli orsi, ai lupi e ai cacciatori, ma puoi anche trovare un compagno, creare una famiglia di cerbiatti e rendere la foresta bella per la tua prole. Rafforza te stesso e la tua famiglia sgranocchiando foglie verdi. Esistono oltre 60 specie di cervi nel mondo reale e molte sono rappresentate in questo gioco. Completa sfide selvagge per guadagnare monete per le personalizzazioni. Rendi il tuo cervo bello come vuoi che sia con segni unici.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Deer Simulator. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.