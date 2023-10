Brutal.io è un gioco online del creatore di Wings.io. Unisciti a questo intelligente gioco di fisica 2D e gioca in tempo reale, con milioni di giocatori in tutto il mondo. Controlla la tua macchina e lancia il tuo mazzafrusto contro altri giocatori. Facile da giocare, difficile da padroneggiare. Fai clic per rilasciare il mazzafrusto e fai nuovamente clic per riaverlo. Le sentinelle verdi ti ruberanno energia se ti distrai troppo. Il gameplay di Brutal.io si basa sulla pura fisica 2D. Dopo un po' di tempo giocando inizierai a sviluppare le tue strategie intelligenti per catturare i tuoi nemici, sia schiacciandoli contro un muro, aspettandoli all'ingresso dell'area centrale o sorprendendoli nel mezzo tra la tua macchina e il tuo mazzafrusto.

Sito web:brutal.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Brutal.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.