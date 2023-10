Noob Archer è un puzzle game con elementi di tiro. Il mondo è stato invaso dagli zombi e devi liberare il mondo dal malvagio zombi uno alla volta! Usa arco e frecce per eliminare ogni livello di zombi attentamente progettato. Gli zombi in questo gioco moriranno non appena una delle tue frecce (o un pericolo ambientale come una dinamite) li colpirà. Quindi mira con attenzione e divertiti a scoprire molteplici modi creativi di sparare agli zombi. Alcuni livelli ti daranno meno frecce rispetto agli zombi, quindi dovrai anche elaborare una strategia e provare a distruggere più nemici con una singola freccia. Sentiti libero di saltare un livello se sei bloccato. Riuscirai a completare tutti i 150 livelli di Noob Archer? Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse o il dito per mirare e rilascialo per sparare. Noob Archer è stato creato da Vanorium. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Noob Archer gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Noob Archer sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

