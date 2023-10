Gem Smash è un gioco di abilità in cui devi distruggere tutte le gemme il più velocemente possibile. Se distruggi abbastanza gemme, affronterai un boss delle gemme! Ci sono più livelli da completare. Riuscirai a distruggere tutte le gemme? Smash: clicca con il mouse. Gem Smash è stato creato da KasSanity. È noto per giochi come Twirl, Cube Wave e molti altri titoli giocabili su Poki!

Sito web:poki.com

