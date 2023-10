Electric Highway di Tasty Air Games è un entusiasmante gioco di corse automobilistiche in cui dovrai schivare le auto e caricare per completare ogni livello! Guida la tua auto attraverso l'autostrada elettrica, passando attraverso i cancelli per ottenere l'immortalità. Spingi via gli altri fastidiosi guidatori, ma fai attenzione! Sei invincibile solo per un certo periodo! In Electric Highway su Poki, guadagna monete per sbloccare auto più fantasiose. Quanto lontano ti porteranno le tue abilità di guida in autostrada elettrica? Controlli: Frecce sinistra/destra: sterza a sinistra/destra Informazioni sul creatore: Electric Highway è creata da Tasty Air Games, con sede nella Repubblica Ceca. Sono anche i creatori di Horror Nights Story.

poki.com

