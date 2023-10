Narcissus è un gioco di abilità creato da Alex Johansson. Stai controllando due corridori che devono saltare oltre gli spazi tra i blocchi. I personaggi corrono simultaneamente e i salti che devono fare non sono sempre gli stessi. Cerca di concentrarti su entrambi i personaggi per completare i livelli. Presta molta attenzione ai personaggi e osserva come la gravità li influenzerà in modo diverso, facendoli incrociare in determinati salti. Ci sono 50 livelli da completare. Essere bloccati? C'è sempre la possibilità di giocare con qualcun altro, ognuno dei quali controlla un singolo corridore. Quanto lontano riesci ad arrivare? Salto del personaggio in alto - freccia su Salto del personaggio in basso - freccia giù Alex Johansson è un creatore del Regno Unito e questo è il suo primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

