Rubble Trouble è un gioco di distruzione di puzzle in cui ti unisci al Boss, Barry e al resto dell'equipaggio mentre distruggono gli edifici intorno alla città. In ogni livello, l'edificio da distruggere sarà diverso ma avrai anche strumenti diversi a tua disposizione. Di tanto in tanto, un operaio edile si troverà all'interno degli edifici, quindi fai attenzione a non farli esplodere! Puoi aiutare l'equipaggio a distruggere ogni edificio?

Sito web:poki.com

