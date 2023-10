Dopo la morte, la vita deve continuare! Gioca ad Afterlife (il gioco) per vedere cosa succede al protagonista di questo gioco. Hai mai desiderato giocare a innumerevoli minigiochi divertenti nei panni di un fantasma? Afterlife: The Game online è il modo migliore per farlo! Fai ridere gli altri fantasmi, proteggi i vivi e trova la tua strada nel mondo come uno spirito appena creato. Gioca ad Afterlife: The Game su Poki per avere la possibilità di influenzare il mondo dei vivi dall'oltretomba! Non è necessario pagare il traghettatore per giocare gratuitamente ad Afterlife: The Game. Usa il mouse per muoverti. Fare clic con il tasto sinistro per interagire. Afterlife: The Game è il seguito di Life - The Game. Entrambi i giochi sono creati da Ohmaigawd.

Sito web:poki.com

