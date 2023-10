Dai creatori del leggendario Candy Crush Saga arriva Candy Crush Soda Saga! Caramelle uniche, combinazioni di abbinamento più divine e modalità di gioco avvincenti piene di soda viola e divertimento! Questa deliziosa avventura rompicapo placherà immediatamente la tua sete di divertimento. Unisciti a Kimmy nel suo succoso viaggio alla ricerca di Tiffi, scambiando e abbinando la tua strada attraverso nuove dimensioni di gioco magico. Affronta questa Sodalicious Saga da solo o gioca con gli amici per vedere chi può ottenere il punteggio più alto! Gli aggiornamenti mensili della stagione ti offrono missioni uniche e un gameplay emozionante da esplorare! Completa le missioni per avanzare nel Season Pass e guadagna ricompense e potenziamenti che ti aiuteranno nella saga. Mostra il tuo lato competitivo nella gara a episodi! Competi contro altri giocatori per vedere chi può completare i livelli più velocemente e progredire più velocemente. Oppure lavora in squadra nella modalità di gioco 4 in a Row in cui i giocatori lavorano insieme per ottenere ricompense Sodalicious!

Sito web:king.com

