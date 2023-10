C'è un nuovo giocatore in città, la tremolante Jelly Queen ed è qui per sfidarti a una partita di Candy Crush Jelly Saga! Qualunque siano le tue mosse preferite, è meglio sperare che siano abbastanza Jellylicious da affrontare la potente Jelly Queen. Il gioco inarrestabile e spalmabile! La nuova Candy Crush Jelly Saga è piena di deliziose modalità di gioco, funzionalità e battaglie contro i boss con protagonista la Jelly Queen! Giocando nei panni di Jenny, mostra le tue mosse Jellylicious e, a turno, scambia caramelle contro la tremolante Jelly Queen. Ogni mossa dolce diffonderà più gelatina e chi ne diffonderà di più vincerà il livello! Ci sono nuove splendide caramelle, un nuovo meraviglioso booster e un mondo da sogno sulle cime degli alberi da esplorare anche nel Candy Kingdom! Il Campionato Reale è la nuova modalità VS di Candy Crush Jelly Saga. I giocatori si sfideranno 1:1 in round di gioco frenetici in tempo reale! Vinci un grande pacchetto di premi completando una serie di vittorie consecutive e finendo nella metà superiore della classifica. Più alta è la posizione, maggiore è la ricompensa! Hai quello che serve? Affronta questa deliziosa saga da solo o gioca con gli amici per vedere chi può ottenere il punteggio più alto!

