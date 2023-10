Dai creatori di Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga arriva Blossom Blast Saga, un gioco linker scaricabile gratuitamente! Abbina e collegati attraverso tonnellate di giardini fioriti per far sbocciare boccioli colorati in bellissimi fiori prima che finiscano le mosse! Collega 3 o più fiori dello stesso tipo per farli crescere e guarda mentre scateni un'emozionante reazione a catena di fiori che sbocciano! Fatti strada attraverso una vasta selezione di giochi puzzle di abbinamento, ma fai attenzione alle erbacce!

Sito web:king.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blossom Blast Saga. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.