Dai creatori di Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga, King presenta Pet Rescue Saga! Abbina due o più blocchi dello stesso colore per completare il livello e salvare gli animali domestici! Il tuo compito è creare abbinamenti e liberare gli animali domestici, ma ricorda: le mosse sono limitate, quindi pianificale attentamente. Le tue abilità nei puzzle saranno messe alla prova con ore di divertimento con gli abbinamenti di cubi! Sfida te stesso in questa enigmatica saga o gioca con i tuoi amici per vedere chi può ottenere il punteggio migliore!

Sito web:king.com

