Idle Pet Business è un gioco idle in cui puoi diventare milionario sviluppando il tuo negozio di animali! Partendo da un simpatico criceto, puoi sbloccare diversi animali domestici, allevarli per ottenere monete e aumentare di livello le loro abilità. Non perdere l'occasione di potenziare il tuo negozio di animali attraverso i social media per massimizzare i tuoi guadagni! Pronto a costruire il tuo impero di animali domestici? Che l'avventura inattiva abbia inizio!

Sito web:poki.com

