Mika's Candy Adventure è un puzzle game casual creato da Fumingo. Il tuo obiettivo è spingere i cupcake in giro e portarli nella posizione corretta. Una volta che tutti i cupcake saranno al posto giusto, potrai avanzare al livello successivo. Puoi utilizzare il potenziamento Annulla per annullare le tue mosse, ripensare e giocare di nuovo. Questo è il puzzle game più delizioso mai realizzato. Puoi aiutare Mika a salvare tutti i cupcakes? Muovi - WASD / Tasti freccia Zoom - Rotellina del mouse / Doppio scorrimentoMika's Candy Adventure è stato creato da Fumingo, una società di sviluppo di giochi con sede in Argentina. Puoi giocare gratuitamente all'altro gioco di abilità Bonk Beach Ball su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mika's Candy Adventure. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.