Sudoblocks è un puzzle game di abbinamento di tessere che combina l'esperienza del sudoku con il genere dei blocchi. Sebbene nella sua anima sia un gioco a blocchi, adotta l'input della meccanica del Sudoku introducendone una nuova: il tuo compito è pulire il tabellone utilizzando i pezzi sulla destra per riempire i quadrati 3x3 o completare linee rette. Il lato sinistro contiene i tuoi potenziamenti che ti aiuteranno a completare il gioco come annullare, distruggere, ruotare, scambiare. Esistono tre modalità di gioco per ogni tuo umore: standard, a tempo o rilassato. Ha anche una modalità notturna! Sudoblocks offre un'esperienza di puzzle come non l'hai mai vista prima! Prendi un pezzo dal contenitore destro tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e rilascialo su un blocco vuoto rilasciandolo. Sudoblocks è creato da Infinity Games, uno sviluppo di giochi studio con sede in Portogallo. Sono specializzati in giochi rilassanti come Energy, Infinity Loop e Shapes. Puoi giocarci tutti gratuitamente su Poki!

Sito web:poki.com

