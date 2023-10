One More Dash, il seguito di One More Line, è un gioco di abilità di SMG Studios in cui devi correre da un anello all'altro per vedere quanto lontano riesci ad arrivare. Pensi di avere quello che serve per conquistare One More Dash, il gioco apparentemente semplice di corsa e tempismo? Con oltre 200 missioni da completare, il secondo capitolo della serie di giochi One More non delude. Il tuo obiettivo è semplice: corri rapidamente da un cerchio all'altro per continuare il tuo giro. Presta molta attenzione ai tuoi tempi! Colpisci le parti solide e il tuo scatto è fatto! Controlli: Spazio - Dash Informazioni sul creatore: One More Dash è il terzo capitolo della serie One More di SMG Studios, con sede a Melbourne, Australia. La serie è composta anche da One More Line e One More Bounce. Sono anche i creatori di Super One More Jump, Thumb Drift e altro ancora.

