Jumping Jaxx è un gioco di salti senza fine in cui devi saltare più in alto che puoi. Evita i piranha affamati, gli esplosivi pericolosi e la grande onda cattiva che non si ferma! Muoviti - Tasti freccia Jumping Jaxx è creato da Gamerce, il team dietro Swipe Fighter Heroes, SoulSpark, Time Quiz e Killer Snake. Hanno sede in Danimarca.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jumping Jaxx. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.