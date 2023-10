Snake.is MLG è un fantastico gioco di serpenti in cui devi raccogliere snack, bevande e pizza per crescere. Continua a crescere finché non raggiungi la vetta della classifica. Puoi usare una spinta per muoverti rapidamente davanti ad altri serpenti. Una volta che ti incontrano, lasciano una scia di denaro che puoi mangiare per diventare ancora più grande! Il gioco presenta tantissimi riferimenti a meme popolari attraverso l'audio e il testo, nonché mostrando gif veloci. Ci sono molti fantastici serpenti diversi da sbloccare. Sei il miglior giocatore di Snake.is MLG? Controlli: Muovi - W/A/S/D o mouse Aumenta: spazio o clic Informazioni sul creatore: Snake.is MLG è stato creato da CrioDev. CrioDev è noto per il suo gioco Javelin Fighting, presente anche qui su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Snake.is MLG Edition. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.