Striscia in giro per il mondo e cattura ogni blocco! Splix.io ti mette contro altri serpenti nel gioco di dominio definitivo. In questa battaglia multiplayer, la tua missione è riempire l'intera griglia con il tuo colore. Puoi intrappolare qualsiasi area libera per farla tua. Se qualcuno colpisce la tua traccia attuale, perderai immediatamente. Ogni serpente vuole catturare più terra e arrivare al primo posto. Sii intelligente e attento per conquistare nuove sezioni del mondo senza essere colpito! Informazioni sul creatore: Pelican Party è una collaborazione di due ragazzi olandesi con sede a Rotterdam, Paesi Bassi. Hanno anche creato Nugget Royale e Ducklings.io.

Sito web:splix.io

