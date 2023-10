Nugget Royale è un vero gioco Battle Royale in cui devi diventare l'unico pollo sopravvissuto! Stai andando verso la destinazione finale, ma c'è un modo per uscire da lì: spingi da parte tutte le altre galline per assicurarti di non finire nella macchina. Tieni presente che solo una ragazza sopravvive, quindi dovrai spingere giù le altre... Nugget Royale è anche conosciuto come nuggetroyale.io e stai giocando in un'arena contro altri 80 concorrenti online. Puoi giocare a Nugget Royale online per gratuito su Poki.W/A/S/D - Move aroundSpace - JumpPelican Party è un team di due creatori con sede a Rotterdam, Paesi Bassi. Jurgen sta creando le immagini per i giochi. Le meccaniche di gioco sono sviluppate da Jesper (the End). Hanno anche creato Splix.io e Ducklings.io.

Sito web:poki.com

