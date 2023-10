EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io - precedentemente FlyOrDie - è un gioco di sopravvivenza multiplayer in cui inizi come una piccola mosca con il potenziale per diventare grande! Cerca il cibo di cui hai bisogno per evolverti in un animale più grande e più forte. Stai lontano dai tuoi nemici naturali, poiché tutte le evoluzioni hanno dei predatori che devi evitare per non diventare lo spuntino di qualcuno. Assicurati di controllare la tua abilità speciale ogni volta che ti evolvi, possono aiutarti in situazioni difficili! Usa il mouse o i tasti freccia per controllare il tuo personaggio e mangiare ciò che devi mangiare per crescere ed evolversi nella specie successiva. In cima allo schermo ci sono le immagini delle cose che puoi mangiare per evolvere. EvoWorld io - precedentemente FlyOrDie è stato creato da Pixel Voice.

