Chair.io è un divertente gioco io in cui devi far cadere gli altri giocatori da una piattaforma mentre sei seduto su una sedia da ufficio. È come essere nell'autoscontro del luna park e vorresti poterlo fare nella vita reale. Scontrati con gli altri giocatori più forte che puoi per spingerli via! Il gioco contiene una struttura di torneo in cui devi prima superare i turni di qualificazione, prima di finire nei quarti di finale. Vinci i quarti di finale e sarai in corsa per le semifinali e forse anche per il gran finale! Assicurati di potenziare il tuo personaggio con potenziamenti, come maggiore potenza d'urto e maggiore velocità. Muovi: cursore/clicChair.io è stato creato da Kiemura. Questo è uno studio di due persone con sede in Finlandia. Kiemura ha anche creato Piranh.io

Sito web:poki.com

