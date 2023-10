Block the Pig è un puzzle game in cui devi intrappolare un maiale posizionando dei blocchi. Il gioco presenta diversi round che diventano sempre più difficili man mano che procedi. Se lasci scappare il maiale, il gioco si resetta e dovrai ricominciare da capo, quindi fai attenzione! Quanti round riesci a completare? Fai clic sulle tessere per posizionare un blocco. Block the Pig è stato creato da Sun Temple. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

