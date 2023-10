Block Spin è un gioco di abilità in cui devi far girare i blocchi per abbinare le diverse forme. Metti alla prova la tua destrezza e cerca di sopravvivere a quanti più livelli possibile in questa colorata azione di abbinamento di blocchi! Spin: tasti freccia destra e sinistra Block Spin è stato creato da Ruim Studio. Questo è il suo primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Block Spin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.