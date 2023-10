Don't Spoil It

Non rovinarlo! è un gioco di abbinamento rompi-blocchi in cui l'obiettivo è distruggere i blocchi con colori corrispondenti per tenere lontane le macchie nere. Preparati a trascorrere ore in questa azione colorata e infinita e non lasciare che le macchie distruggano il mondo! Burst: tasto sinistro del mouseJoyBits è lo studio di gioco dietro Doodle God. Provalo su Poki!

Sito web:poki.com

