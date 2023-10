Diff è un puzzle game che ti presenta un gruppo di elementi e tu provi a individuare quello diverso. Il gioco mostrerà un set della stessa lettera, icona o emoji. Il tuo compito è individuare quello che appare o si comporta in modo diverso e fare clic su di esso il prima possibile. Questa differenza può riguardare il colore, la dimensione, la direzione o lo stile di animazione dell'elemento. Presti abbastanza attenzione ai dettagli per finire Diff senza commettere errori? Usa il cursore del mouse per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Diff è creato da PixelJam. Dai un'occhiata agli altri giochi Cheap Golf e Dino Run su Poki!

