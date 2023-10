Dino Game è un gioco di corsa senza fine originariamente integrato in Google Chrome. Il gioco è stato aggiunto come uovo di Pasqua a Google Chrome nel 2014 per intrattenere gli utenti quando non è disponibile Internet. Il gioco, soprannominato Chrome Dino, con protagonista un t-rex, viene giocato da oltre 270 milioni di giocatori ogni mese. Puoi giocare al Gioco dei Dinosauri su Poki a schermo intero, questa volta anche quando sei online. Dino Game è indicato anche come Dinosaur Game, T-Rex Game, Dino Dun, Chrome Dino, No Internet Game o Google Dinosaur Game. Puoi giocare al gioco online gratuitamente su PC, telefono cellulare o tablet. Inizi il gioco facendo clic sulla barra spaziatrice sulla tastiera, sul cellulare tocca il dinosauro una volta. Evita gli ostacoli saltandoci sopra utilizzando la barra spaziatrice o toccando. Allora hai raggiunto il punteggio massimo. Dopo aver raggiunto questo punteggio, viene reimpostato su 0. Il gioco è stato creato da Edward Jung, Sebastien Gabriel e Alan Bettes, tutti parte del team Chrome UX nel 2014.

