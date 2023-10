G-Switch 3 è un gioco di abilità che sfida la gravità e il terzo capitolo della serie G-Switch di Serius Games. Nel gioco puoi giocare con un massimo di 7 amici in modalità multiplayer o giocare da solo con le modalità Campagna e Infinita. Passa da pareti, pavimenti e soffitti e cerca di sopravvivere a una serie di trappole mortali! Gioca gratuitamente a G-Switch 3 per scoprire se hai quello che serve. Non restare lì: accetta la sfida online di G-Switch 3 e domina l'ambiente circostante! Tasto sinistro del mouse/qualsiasi tasto della tastiera: SwitchG-Switch 3 è stato creato da Serius Games che lavora in Portogallo. Sono anche i creatori di G-Switch e G-Switch 2.

Sito web:poki.com

