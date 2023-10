Diventa una mente capace di controllare la gravità per vincere la gara! G-Switch ti consente di invertire la direzione della gravità. Ogni volta che corri, puoi invertirti per evitare il pericolo. Raggiungi i checkpoint in modalità solista o gareggia con altri 5 giocatori in un torneo di sprint futuristico! Informazioni sul creatore: G-Switch è creato da Serius Games, il creatore di G-Switch 2 e G-Switch 3.

