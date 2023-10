Jetpack Joyride è un gioco di corsa senza fine ricco di azione in cui guidi veicoli pazzi e spari ai nemici. Tu sei Barry Steakfries e devi battere tutti gli scienziati fino alla fine del laboratorio. Inizi con il tuo fidato jetpack che spara automaticamente ai tuoi avversari mentre li sorvoli. Tieni semplicemente premuto il dito, il pulsante sinistro del mouse o la barra spaziatrice per salire. E puoi lasciarti andare per scendere. Spara ai tuoi rapitori ed evita ostacoli mortali mentre raccogli monete, potenziamenti, armi potenti e molti abiti ridicolmente eleganti. Condividi il gioco con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi più alti per massimizzare il divertimento. Jetpack Joyride ti terrà sicuramente col fiato sospeso con i suoi jetpack alimentati da proiettili, giganteschi draghi meccanici, uccelli che sparano soldi e molte altre sorprese emozionanti! Tieni premuto il dito, il pulsante sinistro del mouse o la barra spaziatrice per salire e lascia andare per scendere. Jetpack Joyride è stato creato da Halfbrick Studios. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Jetpack Joyride gratuitamente su Poki. Jetpack Joyride può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jetpack Joyride. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.