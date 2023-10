Rock Paper Clicker è un gioco clicker che eleva la classica esperienza delle forbici sasso-carta a un altro livello. In questo gioco non sei limitato solo ad alcune rocce e oggetti dei grandi magazzini. Invece, avrai a che fare con acqua, fuoco, aria, spugne, umani, pistole, lupi e, se giochi abbastanza a lungo, sorprese ancora più divertenti! Giocare è molto semplice: basta fare clic su una questione o un oggetto dall'elenco che batterà quello corrente sullo schermo. Indossa il tuo cappello pensante e prova a visualizzare come queste questioni e oggetti possono interagire tra loro. Hai la maestria necessaria per finire Rock Paper Clicker? Distruggi l'oggetto indicato sullo schermo selezionandone un altro che lo batte. Ad esempio: il sasso batte le forbici. Le forbici battono la carta.Seleziona oggetto: clic sinistro del mouseRock Paper Clicker è stato sviluppato da Codebolt, un team di sviluppo di giochi negli Stati Uniti. Questo è il loro primo gioco su Poki! Rock Paper Clicker è giocabile sul tuo desktop. Puoi giocare a Rock Paper Clicker gratuitamente su Poki.

Sito web:poki.com

